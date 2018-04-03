Вслед за активной работой на полуострове Ямал компания НОВАТЭК принялась за разработку Утреннего (Салмановского) месторождения, расположенного через пролив Обской губы. Из Архангельска ледоколы Росатомфлота доставили на полуостров строительные материалы для обустройства газодобывающих скважин. Оборудование выгрузили прямо на прибрежный лед — портовый причал еще предстоит построить.
«Грузы доставляются для строительства причальных сооружений и подготовки к разработке Утреннего месторождения», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь ПАО «НОВАТЭК» Юрий Мелихов. На базе Утреннего газового месторождения на полуострове Гыдан НОВАТЭК в консорциуме с будущими партнерами, в числе которых называются японские и китайские нефтегазовыми компании, построит завод «Арктик СПГ-2». Вместе с действующим заводом «Ямал СПГ» объем производства сжиженного природного газа достигнет 33 млн тонн в год. Что, в совокупности с другими действующими производствами, позволит России занять третье место в мире по производству СПГ.