«Ямал-СПГ» помог уральским трубникам побить собственный рекорд

22:58 12 марта 2018 0

Крупнейшие заказчики- нефтегазовые гиганты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы — в 2017 году отгрузила потребителям 1,988 млн тонн труб. Это на 16% больше объемов 2016 года.

Драйвером роста стало увеличение поставок бесшовных труб для нужд нефтегазовой, строительной и машиностроительной отраслей. Выросли поставки за границу — в дальнее зарубежье и страны СНГ. Отгрузки на российский рынок, наоборот, уменьшились, правда всего на 3%. Снижение обусловлено сокращением спроса на трубы большого диаметра в связи с завершением ряда инфраструктурных проектов компаний ТЭК. При этом Группа приняла участие в крупнейших трубопроводных проектах: «Северный поток — 2», «Сила Сибири», «Северо-Европейский газопровод», «Ямал СПГ», сообщили в компании.

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. Ее доля в совокупных отгрузках российских трубных производителей составляет 17,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии.