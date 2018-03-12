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13 марта 2018
12 марта 2018
22:58  12 марта 2018 0

«Ямал-СПГ» помог уральским трубникам побить собственный рекорд

Завод
Крупнейшие заказчики- нефтегазовые гигантыФото: Анна Майорова © URA.RU

Группа ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы — в 2017 году отгрузила потребителям 1,988 млн тонн труб. Это на 16% больше объемов 2016 года.

Драйвером роста стало увеличение поставок бесшовных труб для нужд нефтегазовой, строительной и машиностроительной отраслей. Выросли поставки за границу — в дальнее зарубежье и страны СНГ. Отгрузки на российский рынок, наоборот, уменьшились, правда всего на 3%. Снижение обусловлено сокращением спроса на трубы большого диаметра в связи с завершением ряда инфраструктурных проектов компаний ТЭК. При этом Группа приняла участие в крупнейших трубопроводных проектах: «Северный поток — 2», «Сила Сибири», «Северо-Европейский газопровод», «Ямал СПГ», сообщили в компании.

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. Ее доля в совокупных отгрузках российских трубных производителей составляет 17,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии.

Артем Косых
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