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Главные новости Тюменской области
11:28  09 апреля 2018 5

Тюменский нотариус заставила посетителей мыть унитаз. ВИДЕО

Пользователи соцсетей возмущены поведением нотариуса Надежды АбрамкинойФото: скриншот из видеоролика

Тюменский нотариус Надежда Абрамкина устроила перепалку с посетителями из-за девушки, воспользовавшейся санузлом в здании ее конторы. Женщина требовала, чтобы клиенты вымыли унитаз после этого, угрожая отменой приема.

Очевидец событий смог заснять конфликт на телефон, передает портал NashGorod.ru. Судя по видеозаписи, Абрамкина возмущалась тем, что ее клиенты оставили после использования грязный туалет. «Мойте туалет! Я не буду мыть! Я не буду прием вести! Приема не будет в связи с тем, что туалет грязный», — заявляла Абрамкина.

Точку в споре поставила женщина, которая лично ополоснула унитаз водой. Только после этого нотариус согласилась взяться за работу, но лишь предварительно закрыв уборную на ключ.

После этого «оператор» подошел к клиентам нотариуса, ожидавшим в очереди, чтобы узнать их мнение по поводу конфликта. «Так не должны говорить официальные лица! Ты пришел сюда, сидишь три часа и должен ходить за угол?», — отметила одна из посетительниц.

Получить комментарий Абрамкиной не удалось. Она отказалась разговаривать с корреспондентом «URA.RU», сославшись на занятость.

Стоит отметить, что в социальных сетях Абрамкина уже получила несколько негативных отзывов на свою работу и поведение в отношении посетителей: «Отвратительное обслуживание, парню-азиату передо мной откровенно хамила и издевалась над его „нерусскостью“. Когда я зашла к ней, окинула меня наглым взглядом с ног до головы и спросила, „что это я приперлась сюда с двумя детьми, что мне их оставить не с кем что ли. А муж где, он не может присмотреть что ли? А он вообще у вас есть или нет?“ — именно так разговаривала. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать».

Павел Маркуш
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