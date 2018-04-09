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21:02  09 апреля 2018 0

Детей, покусанных бродячими собаками на Ямале, оказалось больше

Несколько жертв собак до сих пор находятся в больницеФото: Ольга Антипина

В Салехарде следователи обнаружили новых жертв диких собак. Среди десятка потерпевших есть дети. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по ЯНАО.

Следователи в рамках дела о «халатности» провели доследственную проверку, в результате было выявлено, что от укусов стаи бродячих собак пострадало не менее десяти жителей Салехарда. В их числе несовершеннолетние. Все укушенные с рваными ранами обратились за медицинской помощью.

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Как ранее писало «URA.RU», 2 апреля 2018 года в городе Салехарде, во дворе дома по улице Щорса, свора собак напала на 8-летнего мальчика. Ребенка с ужасными ранами госпитализировали. Ямальская прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении АО «Салехарддорстрой», которое получило муниципальный контракт стоимостью два миллиона рублей на отлов бродячих собак.

Другой случай произошел на улицах города 5 апреля с 11-летним ребенком. Животные напали на мальчика, когда он шел в школу. Собаки покусали ему руку.

Как пояснили в окружном СК, сейчас ведется доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «халатность». Во время проверки будет дана правовая оценка действиям всех чиновников, к компетенции которых относятся мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города. По некоторым данным, по улицам Салехарда бегает около 500 бродячих животных.

Наталья Михалева
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