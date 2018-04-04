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04 апреля 2018
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Главные новости Ямала
10:56  04 апреля 2018 1

В ЯНАО выясняют, куда делись 2 миллиона, выделенные на отлов бродячих собак, напавших на ребенка

Эта стая напала на ребенка в СалехардеФото: Оксана Феоктистова, «ВК»

В Салехарде продолжается расследование уголовного дела после нападения стаи бродячих собак на восьмилетнего мальчика. Следователи допрашивают людей, ответственных за отлов бродячих животных в городе. Как ранее сообщало «URA.RU», незадолго до ЧП городская администрация заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных с АО «Салехарддорстрой». Стоимость контракта составила более 2 млн рублей.

«Допрашиваются сотрудники администрации Салехарда, МКУ „Салехардская дирекция единого заказчика“ и АО „Салехарддорстрой“. Изымается документация, регламентирующая деятельность должностных лиц и служб, заключивших контракт на оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории города», — сообщила «URA.RU» Елена Демьянова, старший помощник руководителя СКР по ЯНАО.

Как уже сообщало «URA.RU», 2 апреля в Салехарде, на улице Щорса, стая собак напала на ребенка. Мальчик остался жив лишь благодаря мужчине из соседнего дома, который услышал крики, выбежал на улицу и отогнал хищников. С множественными ранами мальчик на скорой помощи был доставлен в больницу в хирургическое отделение. После ЧП выяснилось, что по городу бродят как минимум 500 бездомных животных и терроризируют жителей.

Елена Малышева, ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале», заявила о необходимости отстреливать бродячих собак, сообщает канал 360. После этого защитники животных потребовали возбудить против нее уголовное дело, передает Nation News. Позже Малышева пояснила, что высказалась за отстрел диких хищников после того, как в студию пришёл музыкант Юрий Лоза, который рассказал, что стая собак загрызла мужа его племянницы, уточняет RT.

Александр Лукманов
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