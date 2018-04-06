15:37 06 апреля 2018 0

Стаи собак захватили даже детские площадки в Салехарда Фото: Гульниса Курманова, «ВК»

Прокуратура ЯНАО отменила возбуждение уголовного дела, которое расследовалось в Следственном комитете по факту нападения 2 апреля стаи бродячих собак на восьмилетнего Андрея Антипина. Расследование велось по статье УК РФ «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении АО «Салехарддорстрой», которое получило муниципальный контракт на отлов бродячих собак стоимостью 2 019 624 рубля. Однако стаи бродячих хищников по-прежнему терроризируют жителей Салехарда. По крайней мере, горожане в соцсетях пишут, что не видели, чтобы кто-то ловил бродячих собак. Следственный комитет попытался выяснить, куда делись два миллиона рублей и почему в Салехарде никто не ловит диких хищников, однако им это запретили.

Редакция «URA.RU» обратилась за разъяснением в СКР по ЯНАО, но там лишь подтвердили факт, что действительно, к ним поступило из прокуратуры Салехарда постановление об отмене возбуждения уголовного дела от 4 апреля 2018 года, но от комментариев отказались. В прокуратуре комментарий получить пока не удалось, так как телефон ответственного за контакты со СМИ не отвечает.

Редакция связалась с Ольгой Антипиной, мамой пострадавшего мальчика. «Состояние Андрея по-прежнему тяжелое, но он в сознании. Раны постепенно заживут, а как преодолеть страх, который теперь может сформироваться у него на всю жизнь? Не могу понять, почему не дают расследовать бездействие властей, которые не ловят собак, не хотят защищать наших детей», — сказала «URA.RU» Ольга Антипина.

«Мы опротестовываем это решение, жалоба уже подана в суд. В решении прокурора сказано, что нет данных о совершении уголовного преступления. Я же считаю, что на стадии возбуждения уголовного дела информации достаточно, дальнейшее должно выясняться в ходе следствия», — сказал «URA.RU» Игорь Уткин, адвокат, представляющий интересы семьи Антипиных.

Редакция «URA.RU» сообщала о том, что 2 апреля стая собак напала на восьмилетнего Андрея Антипина неподалеку от школы на улице Щорса. Ребенок остался жив лишь благодаря мужчине, который, услышав крики, выбежал на улицу и отогнал животных. Андрея с множественными кусанными ранами и большой кровопотерей на скорой помощи привезли в больницу в хирургическое отделение.

Прокуратура отменила расследование уголовного дела Следственным комитетом, а тем временем нападения диких собак на детей в Салехарде продолжаются. Стало известно, что 5 апреля стая собак напала на 11-летнего Л. Одна из собак набросилась на школьника и вцепилась ему в предплечье. Лишь благодаря толстой зимней одежде рука ребенка осталась цела. Но другая собака все же укусила его. Мальчик спасся благодаря тому, что вырвался от собак и забежал в магазин. В больнице, куда привезли школьника, поставили диагноз: «укушенная ссадина основной фаланги 4 пальца правой кисти». Напряженная обстановка в Салехарде, где по улицам бегают как минимум 500 бродячих собак, сохраняется.

В пресс-службе уточнили, что начали доследственную проверку в отношении чиновников администрации Салехарда. «Начата проверка по факту нападения на улицах города на несовершеннолетних стай бродячих собак, по признакам преступления, предусмотренного статьей „халатность“. Следователем будет дана правовая оценка действиям всех без исключения должностных лиц, к компетенции которых отнесены вопросы об осуществлении мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города», — сообщила «URA.RU» Елена Демьянова, старший помощник руководителя СКР по ЯНАО.

Ольга переживает за душевное состояние сына после выздоровления Фото: Ольга Антипина