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Главные новости Тюменской области
14:39  11 апреля 2018 0

Лидера тюменских коммунистов вызвали в прокуратуру

Здания. Тюмень, прокуратура
Похоже, в прокуратуре Тамару Казанцеву не дождалисьФото: Николай Бастриков © URA.RU

Очередной скандал разразился вокруг тюменских коммунистов. Сегодня, 11 апреля, лидера «красных» Тамару Казанцеву вызывали в прокуратуру для дачи объяснений. Требование прокурора о явке содержится в письме (имеется в распоряжении редакции) за подписью старшего помощника прокурора Центрального округа Тюмени Елены Демченко.

Как гласит документ, первого секретаря Тюменского областного отделения КПРФ Тамару Казанцеву вызвали в прокуратуру в связи с проведением проверки по обращению Юрия Рябцева. «Вам необходимо явиться лично в прокуратуру Центрального административного округа Тюмени (…) для дачи объяснений по существу доводов заявителя о непредоставлении ответа на обращение, поданные 19.01.2018». В случае, если Казанцева проигнорирует требование прокурора, ее ждет штраф либо дисквалификация до года.

Оперативно получить комментарий Тамары Казанцевой не удалось: по телефону она пояснила, что не может говорить, поскольку находится на заседании бюро. Телефон старшего помощника прокурора Елены Демченко в течение нескольких часов не отвечал. На звонок на мобильный она также не ответила. На посту охраны прокуратуры ЦАО корреспонденту агентства сообщили, что до полудня в кабинет Демченко посетители не приходили.

Как уже писало «URA.RU», 19 января экс-коммунист Юрий Рябцев направлял главе обкома заявление о предоставлении информации: из СМИ он узнал, что уже исключен из партии, а ранее в отделении КПРФ Восточного округа, по его словам, были утеряны его документы с персональными данными. Рябцев попросил Тамару Казанцеву выдать ему заверенную копию решения об исключении из партии, а также предоставить ему информацию о местонахождении его документов. По словам Рябцева, Тамара Казанцева на запрос в положенный срок не ответила.

Ранее скандалом закончился пленум КПРФ В Тюмени. Секретарю по идеологии Максиму Карпикову на заседании не позволили задать вопрос, после чего, по информации источников агентства, вспыхнула потасовка, в которой Карпикову сломали очки.

Надежда Карташова
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