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Главные новости Тюменской области
10:19  13 апреля 2018 2

В Тюмени на дороге провалился асфальт. «Дверь в параллельную вселенную». ФОТО

Инцидент произошел на Западносибирской улице Тюмени«ВКонтакте», группа «ЧС Тюмень»

Жители Тюмени в соцсетях обсуждают появление очередного провала на проезжей части. Инцидент случился на Западносибирской улице около дома №18.

На фотографиях, размещенных в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте», видно как асфальтовое покрытие проваливается под землю, образуя воронку диаметром около метра. Жители Тюмени выдвинули различные версии произошедшего. Одни убеждены, что все дело в песочном грунте, который проваливается, другие уверены, что необходимо применять соответствующие технологии строительства дорог во избежание таких инцидентов.

«Наступила весна, начал таять снег, и вместе с ним асфальт», — жалуются горожане. «Дверь в параллельную вселенную, в ней дороги целые», «Вчера там проезжала, было только углубление, а это уже вход в метро», «Миллиарды выделят и залатают дыру в асфальте коровьей лепешкой», «На болоте целый Питер построен… и ничего», — отметили в комментариях пользователи Сети.

«ВКонтакте», «ЧС Тюмень»

Накануне, 12 апреля, в Тюмени на улице Мельникайте, недалеко от Технопарка, прямо на проезжей части обрушился асфальт. По словам специалистов коммунальных служб, покрытие обвалилось из-за дорожников, которые закатали под асфальт бесхозный колодец.

Иван Шестак
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