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12 апреля 2018
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Главные новости Тюменской области
14:35  12 апреля 2018 3

В Тюмени, рядом с Технопарком, провалился асфальт

Провал асфальта в Кургане
Коммунальщики не знали о существовании заброшенного колодцаФото: Александр Исаков (архивное фото)

В Тюмени при проведении ремонтных работ на улице Мельникайте, неподалеку от Технопарка, обрушился асфальт. По словам коммунальщиков, дорожное покрытие обвалилось из-за того, что ранее дорожники закатали под асфальт бесхозный колодец.

Известно, что работы по устранению засоров канализации проводились на участке, расположенном рядом с остановкой «Площадь памяти». Во время прочистки часть асфальта оказалась размыта, поскольку при реконструкции тротуара колодец был закатан и о нем никто не знал.

По данным портала Wek, специалисты «Тюмень водоканала» установили, что к бесхозной канализации было подключено сразу несколько потребителей. В данный момент выясняется, кто именно. Сама канализация, вероятнее всего, принадлежит бывшему мясокомбинату — документов на данную сеть нет, и она не числится ни у кого на балансе. Получить комментарий пресс-службы «Тюмень Водоканала» к моменту публикации новости не удалось.

Сергей Макеев
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