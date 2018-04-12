В Тюмени, рядом с Технопарком, провалился асфальт

В Тюмени при проведении ремонтных работ на улице Мельникайте, неподалеку от Технопарка, обрушился асфальт. По словам коммунальщиков, дорожное покрытие обвалилось из-за того, что ранее дорожники закатали под асфальт бесхозный колодец.
Известно, что работы по устранению засоров канализации проводились на участке, расположенном рядом с остановкой «Площадь памяти». Во время прочистки часть асфальта оказалась размыта, поскольку при реконструкции тротуара колодец был закатан и о нем никто не знал.
По данным портала Wek, специалисты «Тюмень водоканала» установили, что к бесхозной канализации было подключено сразу несколько потребителей. В данный момент выясняется, кто именно. Сама канализация, вероятнее всего, принадлежит бывшему мясокомбинату — документов на данную сеть нет, и она не числится ни у кого на балансе. Получить комментарий пресс-службы «Тюмень Водоканала» к моменту публикации новости не удалось.