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Главные новости Ямала
11:43  13 апреля 2018 0

На Ямале поставили вышку в честь «выжившего» Ди Каприо

Базовая станция передает свыше 77 тысяч минутФото: пресс-служба МегаФон

Новую вышку связи установили в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал. Коммуникационный объект назвали в честь персонажа Леонардо ди Каприо из одноименного фильма «Выживший».

«Сабетта находится далеко на севере, где экстремальный холод, постоянные ветра и горы снега. Расположение и условия жизни похожи на оскароносное кино, и медведи, к слову, тоже водятся. Теперь наш мобильный „Леонардо Ди Каприо“ помогает журналистам, гостям поселка и его работникам оставаться на связи с близкими и выходить в интернет с края земли», — рассказывает менеджер по развитию сети «МегаФона» в ЯНАО Яков Пахоми.

Базовая станция «Выживший» передает свыше 77 000 минут — это примерно семь миллионов слов общения с близкими. Интернет-нагрузка телеком-объекта превышает 63 000 МБ в сутки, что сравнимо с отправкой двадцати тысяч качественных снимков, сообщает пресс-служба оператора мобильной связи.

Павел Маркуш
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