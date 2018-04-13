На Ямале поставили вышку в честь «выжившего» Ди Каприо

Новую вышку связи установили в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал. Коммуникационный объект назвали в честь персонажа Леонардо ди Каприо из одноименного фильма «Выживший».
«Сабетта находится далеко на севере, где экстремальный холод, постоянные ветра и горы снега. Расположение и условия жизни похожи на оскароносное кино, и медведи, к слову, тоже водятся. Теперь наш мобильный „Леонардо Ди Каприо“ помогает журналистам, гостям поселка и его работникам оставаться на связи с близкими и выходить в интернет с края земли», — рассказывает менеджер по развитию сети «МегаФона» в ЯНАО Яков Пахоми.
Базовая станция «Выживший» передает свыше 77 000 минут — это примерно семь миллионов слов общения с близкими. Интернет-нагрузка телеком-объекта превышает 63 000 МБ в сутки, что сравнимо с отправкой двадцати тысяч качественных снимков, сообщает пресс-служба оператора мобильной связи.