Четыре человека доставлены в больницу
Вахтовый автобус и грузовик столкнулись на Ямале. В ДТП пострадали 14 человек, сообщили корреспонденту «URA.RU» в ГУ МЧС по ЯНАО.
«На 77 километре автодороги Новый Уренгой-Ямбург произошло столкновение двух грузовых автомобилей Вахта Камаз и МАЗ. Четыре человека в тяжелом состоянии отправлены в больницу Нового Уренгоя каретами „скорой помощи“. Еще 10 человек получили травмы легкой степени тяжести», — пояснили в ведомстве.
В автобусе находились 17 человек. На месте ДТП работали шесть человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС.Сотрудники МЧС устранили розлив легко воспламеняющихся жидкостей с места ЧП.