Тюменский аэропорт объявил о запуске новых зарубежных рейсов

11:22 16 апреля 2018 0

В «Рощино» обещают сделать Турцию доступнее Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В преддверии лета в тюменском аэропорту «Рощино» объявили о запуске новых зарубежных рейсов. Доступнее станут Турция, Узбекистан, Болгария и Азербайджан.

Прежде всего в аэропорту отмечают существенное увеличение рейсов в Анталию. Так, авиакомпания «Atlas Global» будет летать туда семь раз в неделю; по два рейса в неделю будут выполнять также компании «Россия», «Ямал», Royal Flight. Авиакомпания AZUR air открывает перелеты в Тунис и Болгарию (Бургас), сообщает «РБК.Тюмень».

Кроме того, «Узбекские авиалинии» начнут летать в Ташкент, Utair — в Баку (Азербайджан). «Рассматриваем вариант возобновления полетов в Худжанд (Таджикистан)», — сообщил изданию коммерческий директор «Рощино» Михаил Русаков. Также, по его словам, продолжаются переговоры по привлечению авиаперевозчиков и открытию полетов в Киргизию (Ош, Бишкек), Грузию (Тбилиси) и Армению (Ереван).