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17:58  16 апреля 2018 0

В Курганской области назвали политиков — «любимчиков» медиа

Заседание Правительства Курганской области. Курган, фролов дмитрий
Спикер думы Дмитрий Фролов чаще всех «светится» в СМИФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье назвали депутатов Курганской областной думы, которых чаще всего упоминали в своих материалах местные медиа. Список политиков — «любимчиков» СМИ — за январь — март 2018 года опубликовало издание «Уральский меридиан». Автор медиарейтинга пришел к выводу, что в этот период народные избранники в основном делились мыслями о президентских выборах 18 марта.

Чаще всех в региональную повестку попадал спикер думы, член «Единой России» Дмитрий Фролов, его упомянули 151 раз. Вторую строчку с существенным отрывом от лидера (48 упоминаний в новостях) занял его однопартиец, председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев. Следом идет промышленник-единоросс Сергей Муратов — его в своих материалах СМИ отметили 35 раз. Замыкают пятерку председатель аграрного комитета, депутат от партии «Единая Россия» Виктор Остапенко и руководитель фракции КПРФ Василий Кислицын.

Аутсайдерами медиарейтинга стали представители города Шадринска в облдуме, единоросы Владимир Хабаров и Николай Морковин — про них за три месяца журналисты не написали ни разу. «Чем заняты эти депутаты, остается только догадываться», — отмечает составитель медиарейтинга.

Фото: ural-meridian.ru

Список сформирован на основе данных сервиса «Яндекс.Новости» с региональными настройками. Ранее таким же способом были определены самые популярные политики Кургана — на верхней строчке оказался глава столицы Зауралья Сергей Руденко.

Вера Чернышева
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