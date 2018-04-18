{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,55
Динамика за 2 недели
Евро 76,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
17:20  18 апреля 2018 0

За надругательство над школьницей на Ямале наказали десять человек

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, мягкая игрушка, педофилия, извращенец, педофил, детское насилие
В ямальском интернате прокуратура нашла множество нарушенийФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
все новости сюжета

В ямальском поселке Белоярск прокуратура провела масштабную проверку в местной школе-интернате. Сотрудники надзорного ведомства заинтересовались заведением после того, как над одной из воспитанниц надругался ученик этой же школы.

В ходе проверки выяснилось, что воспитатели не контролировали детей и подростков во внеучебное время. Также прокуратура нашла многочисленные нарушения прав несовершеннолетних, несоблюдение трудового законодательства и должностных инструкций. От органов системы профилактики скрывались случаи, когда школьники получали травмы, а также когда детей ловили пьяными. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

В разговоре с «URA.RU» начальник управления образования МО Приуральский район Светлана Уфимцева рассказала, что дисциплинарным взысканиям подверглись трое сотрудников местной администрации, а также семь сотрудников самой школы. «Управление образование провело восемь проверок с начала этого года по ситуации в школе (также были прокурорские проверки — прим.ред.). Подтвердились случаи насилия между воспитанниками, в том числе сексуальные домогательства и не всегда адекватное реагирование на такое поведение детей воспитателей» — пояснила Уфимцева.

Прокурорская проверка показала, что у сотрудников интерната не было справок о судимости, они не проходили психиатрические обследования. В феврале 2018 года выяснилось, что один из воспитателей — 31-летний женатый мужчина, имеющий двух собственных детей, просматривал порнофильмы в здании школы. «Сейчас по нему проводится отдельное следствие», — уточнила Уфимцева. По данным прокуратуры Ямала, в адрес главы Приуральского района внесено представление.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров