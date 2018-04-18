За надругательство над школьницей на Ямале наказали десять человек

В ямальском поселке Белоярск прокуратура провела масштабную проверку в местной школе-интернате. Сотрудники надзорного ведомства заинтересовались заведением после того, как над одной из воспитанниц надругался ученик этой же школы.
В ходе проверки выяснилось, что воспитатели не контролировали детей и подростков во внеучебное время. Также прокуратура нашла многочисленные нарушения прав несовершеннолетних, несоблюдение трудового законодательства и должностных инструкций. От органов системы профилактики скрывались случаи, когда школьники получали травмы, а также когда детей ловили пьяными. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
В разговоре с «URA.RU» начальник управления образования МО Приуральский район Светлана Уфимцева рассказала, что дисциплинарным взысканиям подверглись трое сотрудников местной администрации, а также семь сотрудников самой школы. «Управление образование провело восемь проверок с начала этого года по ситуации в школе (также были прокурорские проверки — прим.ред.). Подтвердились случаи насилия между воспитанниками, в том числе сексуальные домогательства и не всегда адекватное реагирование на такое поведение детей воспитателей» — пояснила Уфимцева.
Прокурорская проверка показала, что у сотрудников интерната не было справок о судимости, они не проходили психиатрические обследования. В феврале 2018 года выяснилось, что один из воспитателей — 31-летний женатый мужчина, имеющий двух собственных детей, просматривал порнофильмы в здании школы. «Сейчас по нему проводится отдельное следствие», — уточнила Уфимцева. По данным прокуратуры Ямала, в адрес главы Приуральского района внесено представление.