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20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
17:08  20 апреля 2018 0

После раскрытия доходов губернатора сломался сайт курганского правительства

Интернет. Екатеринбург, интернет, сеть, браузер, страница заблокировнна, страница недоступна
На сайте наблюдаются технические проблемыФото: Анна Майорова © URA.RU

Сайт правительства Курганской области по состоянию на 16:40 недоступен более получаса. Сервисы проверки сайтов сообщают о том, что время ожидания ответа превышено и ресурс недоступен из разных точек мира.

Некоторое время ресурс открывался из браузерной истории, однако теперь и эта возможность исчезла, пользователи видят на экране надпись: «Не удается получить доступ к сайту». В пресс-службе кабмина «URA.RU» сообщили, что на сайте возникли технические проблемы, которые решает информационное управление ведомства. При этом в правительстве не объяснили причину неполадок, уточнив лишь, что это не взлом. Отметим, что утром 20 апреля на сайте были опубликованы сведения о доходах губернатора Курганской области.

Вера Чернышева
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