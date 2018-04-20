После раскрытия доходов губернатора сломался сайт курганского правительства

На сайте наблюдаются технические проблемы
Сайт правительства Курганской области по состоянию на 16:40 недоступен более получаса. Сервисы проверки сайтов сообщают о том, что время ожидания ответа превышено и ресурс недоступен из разных точек мира.
Некоторое время ресурс открывался из браузерной истории, однако теперь и эта возможность исчезла, пользователи видят на экране надпись: «Не удается получить доступ к сайту». В пресс-службе кабмина «URA.RU» сообщили, что на сайте возникли технические проблемы, которые решает информационное управление ведомства. При этом в правительстве не объяснили причину неполадок, уточнив лишь, что это не взлом. Отметим, что утром 20 апреля на сайте были опубликованы сведения о доходах губернатора Курганской области.