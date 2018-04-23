В Кургане, на улице Куйбышева, в районе перекрестка с улицей Блюхера, провалился асфальт. Это произошло из-за аварии на канализационном коллекторе, сообщили «URA.RU» в АО «Водный Союз».
«Яма на дороге огорожена, ведется согласование установки временной перекачивающей установки с администрацией города», — добавили в организации. Уточнить место установки, сроки ремонтных работ, а также назвать участок улицы, который придется перекрыть для движения транспорта, пообещали позднее.
Напомним, что ремонтные работы на улице Куйбышева проводятся регулярно из-за изношенности проходящих там сетей. Общий износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%. В 2018 году администрация Кургана выделит «Водному союзу» на ремонт 150 миллионов рублей.