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Главные новости Курганской области
16:49  23 апреля 2018 0

На самой проблемной улице Кургана вновь провалился асфальт. ФОТО

Провал дороги на перекрестке улиц Куйбышева - Блюхера. Курган, пазик, провал на дороге
Специалисты приступят к работам в ближайшее времяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане, на улице Куйбышева, в районе перекрестка с улицей Блюхера, провалился асфальт. Это произошло из-за аварии на канализационном коллекторе, сообщили «URA.RU» в АО «Водный Союз».

«Яма на дороге огорожена, ведется согласование установки временной перекачивающей установки с администрацией города», — добавили в организации. Уточнить место установки, сроки ремонтных работ, а также назвать участок улицы, который придется перекрыть для движения транспорта, пообещали позднее.

Провал дороги на перекрестке улиц Куйбышева - Блюхера. Курган, улица куйбышева, провал на дороге
Асфальт обвалился из-за аварии на коллекторе
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Напомним, что ремонтные работы на улице Куйбышева проводятся регулярно из-за изношенности проходящих там сетей. Общий износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%. В 2018 году администрация Кургана выделит «Водному союзу» на ремонт 150 миллионов рублей.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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