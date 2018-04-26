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26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
14:54  26 апреля 2018 0

Курганскому телеканалу грозит банкротство

Суд по Дмитрию Лошагину. Последнее слово. Екатеринбург, оператор, видеокамера, телевидение, прессасми
В начале месяца суд признал за телекомпанией миллионный долгФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Московская компания «Национальный телевизионный синдикат» требует признать банкротом курганское ООО «Главное телевидение», связанное с местным телевизионным каналом KURGAN.RU. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Зауральская фирма должна выплатить москвичам более миллиона рублей, решил в начале апреля Девятый арбитражный апелляционный суд. Как следует из материалов дела, «Национальный телевизионный синдикат» в августе 2013 года передал «Главному телевидению» права на прокат своих телевизионных программ на кабельным канале KURGAN.RU. Курганская компания не смогла своевременно и в полном объеме произвести выплаты, предусмотренные договором.

В конце января суд обязал «Главное телевидение» выплатить своим московским партнерам задолженность в размере 720 тыс. рублей и неустойку в размере 360 тыс. рублей. Не согласившись с суммой долга, ответчик подал апелляционную жалобу, однако после ее рассмотрения решение суда осталось без изменений. Теперь «Национальный телевизионный синдикат» подал новый иск в суд с требованием обанкротить своих должников.

«Мы в курсе этой ситуации. Это обычный спор двух хозяйствующих субъектов, можно сказать, текущая деятельность», — сообщил корреспонденту «URA.RU» Михаил Белоусов, директор медиахолдинга «Курьер», в который входит и телеканал KURGAN.RU. Он подчеркнул, что иск никак не повлияет на работу телеканала.

Станислав Достовалов
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