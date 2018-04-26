18:50 26 апреля 2018 0

Юные курганцы игнорируют правила безопасности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителей Кургана напугала и возмутила беспечность детей, которые гуляли по тонкому льду реки Тобол в центре города. Один из свидетелей опасных игр случайно заснял на видео, как под лед провалилась девочка.

На записи видно, как двое детей осторожно идут по хрупкой корке, которая внезапно ломается. Девочка проваливается одной ногой в воду — на этом запись обрывается. «Товарищи, объясняйте своим детям, что на лед выходить очень опасно!» — призвал автор ролика Анатолий Сизинцев на стене сообщества «Курган LIVE» во «ВКонтакте». Он пояснил, что сразу бросился на помощь ребенку, однако девочке удалось выбраться самой — она отделалась легким испугом и промоченной ногой. «Руки трясутся до сих пор», — поделился курганец. Он также добавил, что наблюдает такие шалости уже не впервые: накануне со льда «выпроводили двух пацанов».

«Вода ледяная, что ж они себя не берегут???» — поразилась одна из участниц группы в комментариях. «Естественный отбор», — резко отреагировал другой пользователь. Еще у одного комментатора ситуация не вызвала особого удивления: «Мы 11 апреля на льду в футбол играли». По информации поисково-спасательной службы Курганской области, подобные случаи уже были в этом сезоне: 18 апреля в 5-м микрорайоне города доставать ребенка из водоема пришлось случайным прохожим.