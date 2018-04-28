На Ямале задержали банду, которая продавала мигрантам фальшивые документы

В Ноябрьске полицейские задержали организованную преступную группу, которая под видом юридической фирмы готовила липовые документы для мигрантов. Злоумышленники под видом консультации брали деньги, но на самом деле помогали людям нарушать закон. Офис юрфирмы располагался через дорогу от здания ОМВД, а клиентов злоумышленники находили непосредственно в коридорах миграционной службы.
«Большое количество денежных средств они получали за подделку документов, которые необходимы иностранцам для отчета в отделе по вопросам миграции», — пояснил сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью. В частности, злоумышленники готовили справки 2-НДФЛ и трудовые договоры с ненастоящими компаниями. Во время обыска в квартире подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли печати, бланки и оргтехнику. Липовые документы задержанные готовили тут же. Фирма работала по предоплате, предоставляя взамен квитанцию с печатью, передает «Ноябрьск24».
Кроме продажи справок, злоумышленники торговали местами в очереди. По словам начальника отдела уголовного розыска Владимира Кушнира, существует две очереди — электронная и живая. Первая подготавливалась заранее, а живую заполняли фиктивные клиенты. «Создавался ажиотаж, и люди не могли попасть на прием», — подчеркнул Кушнир. В этой же очереди подозреваемые рекламировали свои услуги. Чтобы попасть в нужный кабинет без очереди, следовало заплатить пять тысяч рублей. Липовая справка стоила до 15 тысяч рублей. Фиктивный брак стоил до 35 тысяч рублей.
Основными клиентами юрфирмы становились приезжие из Таджикистана, Узбекистана, Украины и Азербайджана. При этом иностранцы были осведомлены о незаконной деятельности, в то время как сотрудники инстанции о происходящем только догадывались. «Мы знали только на уровне слухов, разговоров. У нас если конкретно выявляется факт, то на основании этого принимаются меры», — заявила замначальника отдела по вопросам миграции Татьяна Ташлык. В настоящее время подозреваемые находятся под следствием. В случае, если их вина будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.