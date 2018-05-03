На Ямале назначен новый начальник полиции

Информация инсайдеров «URA.RU» подтвердилась. В ямальском управлении МВД произошли перестановки. На пост заместителя начальника управления УМВД России по ЯНАО — начальника полиции был назначен Игорь Степанчук. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
На сайте УМВД сообщается, что Степанчук был назначен на пост еще 18 апреля. Однако еще 25 апреля он был в Ноябрьске, где возглавлял местный отдел МВД и прощался с коллегами.
Игорь Степанчук на службе в полиции с 1999 года. Службу начинал в Омске. На Ямал переехал в 2005 году. Сначала был начальником отдела уголовного розыска в Надымском районе, а позже — повышен до начальника ОМВД Ноябрьска, где и служил до последнего времени.
Бывший начальник полиции Игорь Рыжевич был повышен до начальника УМВД Магаданской области. Его обязанности временно исполнял заместитель по оперативной работе Руслан Кондрашов.