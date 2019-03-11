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На Ямале силовики заставили фирму погасить многомиллионный долг перед рабочими

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 14:26
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, чистка дороги, снег на обочине, работы на дороге
Компания ранее уже не платила своим сотрудникам и становилась фигурантом административного делаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство ООО «Северстройавто» задолжало перед 359 работниками месячную зарплату в 25,2 млн рублей. после мер прокурорского реагирования долг перед рабочими был погашен. Об этом сообщили в пресс-службе ямальской прокуратуры.

В ведомстве отметили, что проверка в организации была проведена после обращения гражданина. После инспекции было установлено, что 359 сотрудников не получили зарплату за январь. Генеральному директору «Северстройавто» Виктору Побережному было внесено прокурорское представление, а в отношении организации было возбуждено административное дело по статье КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Статья предусматривает штраф до 100 тысяч рублей.

«Материалы административного дела находятся на рассмотрении у мирового судьи. В результате принятых мер реагирования долг по зарплате погашен в полном объеме», — отметили в прокуратуре.

ООО «Северстройавто» базируется в Новом Уренгое (ЯНАО) специализируется на земляных работах, строительстве автодорог, автомагистралей, инженерных коммуникаций, а также разборке и сносе зданий.

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