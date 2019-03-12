Экс-сенатора Ямала пытаются обанкротить через суд

В Арбитражном суде Москвы зарегистрировано заявление о признании банкротом экс-сенатора Ямала и бывшего главы «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева, говорится в картотеке суда.
Истцом выступила зерновая компания «Насюша». Заявление пока не принято, сумма исковых требований неизвестна. В Едином государственном реестре сведений о банкротстве не было ранее дел о несостоятельности Ананьева.
Ранее «URA.RU» сообщало, что «Промсвязьбанк» выиграл дела в Арбитражном суде Москвы более чем на 70 млрд рублей против связанных с братьями Ананьевыми иностранных компаний.