Зауральский правозащитник Александр Андрюков требует изменить закон, который ставит в уязвимое положение добросовестных приобретателей жилья. Речь идет об истории многодетной семьи из Шадринска Курганской области, которую суд грозит выселить из собственного дома из-за подделанной в 2011 году подписи бывшего хозяина-уголовника.
После решения суда не в их пользу родителям троих детей, по всей вероятности, придется вернуть материнский капитал, который они потратили на ремонт дома. О такой возможности сообщили представителю семьи Александру Андрюкову во время его посещения местного отделения Пенсионного фонда.
«Люди добросовестно купили дом, семь лет вкладывали в его строительство, а теперь, если решение будет не в их пользу, они не только останутся без жилья, но еще и тут пострадают?» — возмутился Андрюков. Он заявил, что намерен направить документы в Конституционный суд и будет добиваться изменений в федеральном законодательстве с помощью правозащитных организаций.
Как ранее сообщало «URA.RU», бывший хозяин дома в пригороде Шадринска спустя семь лет после продажи заявил, что его подпись подделали, пока он был в колонии. Однако представитель семьи, где воспитываются трое детей, уверен: экс-хозяин сам разработал схему наживы. Юрий Разинов требует вернуть дом, который за это время многодетная семья достроила, вложив в него материнский капитал и несколько кредитов. К проблеме подключились представители органов опеки и детский омбудсмен в Зауралье Алена Лопатина
Очередное заседание по делу состоится 20 марта, «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.