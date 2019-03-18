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Тюменский преподаватель продавал студентам хорошие оценки

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 14:51
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Мужчина получил взятку в общей сумме более 220 тысячФото: Алексей Андронов © URA.RU

Следственное управление СКР по комитет Тюменской области передало в прокуратуру уголовное дело против ассистента кафедры «Транспорта углеводородных ресурсов» Института транспорта Тюменского индустриального университета (ТИУ). Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — заявили в пресс-службе СУ СКР области.

По сообщению силовиков, работнику института инкриминируется семь преступных эпизодов. Мужчина, занимая должность ассистента кафедры Института транспорта ТИУ, получил от студентов нескольких групп вуза взятку в общей сумме более 220 тысяч рублей. С апреля по ноябрь 2017 года он предлагал старостам за деньги получить хорошие отметки за контрольные работы и зачеты. Деньги перечислялись на карту его знакомого. За контрольную работу студенты платили от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от желаемой оценки и предмета.

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