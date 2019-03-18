Тюменский преподаватель продавал студентам хорошие оценки

Следственное управление СКР по комитет Тюменской области передало в прокуратуру уголовное дело против ассистента кафедры «Транспорта углеводородных ресурсов» Института транспорта Тюменского индустриального университета (ТИУ). Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — заявили в пресс-службе СУ СКР области.
По сообщению силовиков, работнику института инкриминируется семь преступных эпизодов. Мужчина, занимая должность ассистента кафедры Института транспорта ТИУ, получил от студентов нескольких групп вуза взятку в общей сумме более 220 тысяч рублей. С апреля по ноябрь 2017 года он предлагал старостам за деньги получить хорошие отметки за контрольные работы и зачеты. Деньги перечислялись на карту его знакомого. За контрольную работу студенты платили от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от желаемой оценки и предмета.