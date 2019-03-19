Тюменские силовики проверят колонию, в которой пожаловались на «современный холокост»

Прокуратура Тюменской области организовала проверку в исправительной колонии № 6 Ишима, в которой осужденные пожаловались на коррупцию, давление и угрозы. Об инспекции в пенитенциарном учреждении корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура проводит проверку», — рассказали в прокуратуре. Получить оперативный комментарий от представителей тюменского управления ФСИН не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили. В ведомство был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ получен не был.
Ранее на сайте правозащитной ассоциации Gulagu.net было опубликовано обращение к президенту России Владимиру Путину и к генпрокурору страны Юрию Чайке. В тексте письма сообщается, что осужденные оплачивают стройматериалы, необходимые для ремонта жилых бараков, а сэкономленные деньги руководство колонии забирает себе. Также автор обращения отметил, что из-за давления сотрудников системы исполнения наказаний несколько осужденных попытались совершить суицид.