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Тюменские силовики проверят колонию, в которой пожаловались на «современный холокост»

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 10:42
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, смотритель
Прокуратура проводит проверку пенитенциарного учрежденияФото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Тюменской области организовала проверку в исправительной колонии № 6 Ишима, в которой осужденные пожаловались на коррупцию, давление и угрозы. Об инспекции в пенитенциарном учреждении корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура проводит проверку», — рассказали в прокуратуре. Получить оперативный комментарий от представителей тюменского управления ФСИН не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили. В ведомство был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ получен не был.

Ранее на сайте правозащитной ассоциации Gulagu.net было опубликовано обращение к президенту России Владимиру Путину и к генпрокурору страны Юрию Чайке. В тексте письма сообщается, что осужденные оплачивают стройматериалы, необходимые для ремонта жилых бараков, а сэкономленные деньги руководство колонии забирает себе. Также автор обращения отметил, что из-за давления сотрудников системы исполнения наказаний несколько осужденных попытались совершить суицид.

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