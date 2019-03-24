Жителям переименованной столицы Казахстана разрешили оставить старые документы

После смены названия столицы Казахстана с Астаны на Нур-Султан жителям не придутся массово менять документы. Об этом заявили представители государственного Министерства юстиции.
«Изменение наименования столицы не возлагает обязанность на граждан по замене правоустанавливающих документов. Указание в документах прежнего наименования столицы не влечет их недействительности», — цитирует РИА «Новости» обращение казахстанского Минюста.
Уточняется, что название города автоматически сменится в информационных системах страны. Несмотря на это, все электронные государственные платформы будут принимать обращения граждан в прежнем режиме.
Указ об официальном переименовании Астаны в Нур-Султан 23 марта подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как отмечает ИА FlashSiberia, он будет исполнять обязанности первого лица страны до президентских выборов.