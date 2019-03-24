Жителям переименованной столицы Казахстана разрешили оставить старые документы

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 14:49
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ЧМ-2018. Футбольные болельщики на улицах Екатеринбурга, флаг казахстана, триколор на щеке, футбольный фанат
Документы жителей Казахстана останутся в силеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

После смены названия столицы Казахстана с Астаны на Нур-Султан жителям не придутся массово менять документы. Об этом заявили представители государственного Министерства юстиции.

«Изменение наименования столицы не возлагает обязанность на граждан по замене правоустанавливающих документов. Указание в документах прежнего наименования столицы не влечет их недействительности», — цитирует РИА «Новости» обращение казахстанского Минюста.

Уточняется, что название города автоматически сменится в информационных системах страны. Несмотря на это, все электронные государственные платформы будут принимать обращения граждан в прежнем режиме.

Указ об официальном переименовании Астаны в Нур-Султан 23 марта подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как отмечает ИА FlashSiberia, он будет исполнять обязанности первого лица страны до президентских выборов.

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