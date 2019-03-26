В центре Салехарда работают силовики с автоматами

Культурно-деловой центр в Салехарде (ЯНАО) оцепили сотрудники полиции с автоматами. Об этом сообщил корреспондент «URA.RU», находящийся на месте событий.
«Вооруженные сотрудники полиции оцепили здание культурно-делового центра. На место прибыла и пожарная машина. Прохожих отправляют в обход оцепленной территории», — отметил корреспондент. Он также уточнил, что мероприятие похоже на проведение учений для сотрудников силовых структур.
В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту «URA.RU» сообщили, что полная боевая готовность сотрудников ведомства связана с проведением учений. «У нас проводятся совместные учения всех правоохранительных ведомств: сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС, органы власти округа и другие ведомства», — отметили в полиции. Число сотрудников и спецтехники, задействованных в учениях, на момент публикации уточнить не удалось.
Подобная тренировка силовых ведомств в столице округа стала не первой за последний месяц. Так, в конце февраля силовики уже перекрывали движение по одной из центральных улиц города для проведения учений.