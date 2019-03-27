Конфликт в студии телезрители назвали «цирком» стоп-кадр с записи эфира программы «Кто против?»

Скандал в эфире программы Владимира Соловьева «Кто против?» на телеканале «Россия-1» вызвал массу комментариев пользователей в соцсетях. Правда, большинство зрителей назвали конфликт постановкой, которую телевизионщики устроили ради рейтингов.

Волна негативных комментариев прошла в YouTube и Twitter. Больше всего претензий у телезрителей вызвал даже не сам конфликт, а его наигранность. «Соловьев ставит свои спектакли, актеры играют роли. Кому-то же это интересно», — отмечал Ilia. «Это не гости, а актеры на зарплате у каналов», — негодовал Сибирский кот. «Ржу не могу, вообще разогнать этот цирк», — заявила Александра. «Главное это рейтинг!» — иронизировал Олег Соколов.

Многие пользователи не стали обвинять Соловьева в постановке драки, но раскритиковали формат передачи, которая «с каждым выпуском становится все хуже и хуже». «Уже неинтересно смотреть, и драки не помогут!» — негодовала valentina pinto. «Это не журналистика. Позорище» — резюмировал als ob.

Перепалка на шоу Соловьева, напомним, едва не закончилась дракой. Ведущим пришлось растаскивать рвущихся в драку гостей программы Араика Степаняна и Грэга Вайнера, которые вспылили из-за оскорбительных реплик в адрес друг друга.