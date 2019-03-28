На ремонт административных зданий в ЯНАО дали больше денег, чем на садики и больницы

Здание администрации Муравленко нуждается в ремонте и утеплении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ремонт административных зданий в Муравленко власти Ямала выделят 73,9 миллионов рублей. При этом на ремонт социальных объектов в этом году город получил только 58 миллионов. Это следует из официальных документов правительства Ямала и данных, озвученных в отчете департамента строительства региона.

Глава города Муравленко Александр Подорога объяснил «URA.RU», что расходы на капремонт административных зданий он ранее обсуждал с губернатором и глава региона поддержал финансирование. Выяснилось, что большая часть из почти 74 миллионов нужна, чтобы превратить бывшее кафе в городской музей, а из бывшего городского военкомата сделать отделение медосмотров, чтобы решить проблему очередей. Оба помещения будут отремонтированы и затем переданы от администрации в курирующие структуры.

«У нас был когда-то „пивняк“ на улице Ленина. Он находился как раз около парка „Ямальский“. Мы решили переделать этот „пивняк“ в музей. Создать единое по смыслу пространство в городе», — отметил Подорога.

Он рассказал, что из всей выделенной суммы на ремонт администрации города пойдет только около 20 миллионов. «Здание старое и почти никогда не ремонтировалось. В этом году в морозы мы там ощутили, насколько оно нуждается в этом. Будут выполнены обшивка здания и утепление», — пояснил Александр Подорога. Он добавил, что небольшая сумма также пойдет на реконструкцию крыльца в приемной губернатора.

За 58 миллионов, выделенных на соцобъекты, в городе отремонтируют здание больницы и два детских сада. «По двум детским садам сейчас еще готовится документация, рассчитываем получить финансирование на их ремонт в дальнейшем», — отметил мэр Муравлено.