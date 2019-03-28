Курганское предприятие, основанное при Николае II, отчиталось об убытках

ОАО «Кургансельмаш» (КСМ), старейшее в Кургане предприятие, основанное еще при царе Николае II, отчиталось об основных финансовых результатах 2018 года. В соответствии с отчетом, опубликованном на портале раскрытия информации, убытки КСМ сократились в 7,5 раза по сравнению с данными за 2017 год.
Чистый убыток КСМ за 2018 год составил 3,5 млн рублей, сообщается в отчете. Годом ранее предприятие отчитывалось о чистом убытке в 26,7 млн. Выручка при этом сократилась с 84,5 млн до 66,6 млн рублей, поэтому добиться роста прибыли от основной деятельности не удалось. Сокращение убытков стало возможным в первую очередь за счет роста показателя «прочие доходы» с 10,5 млн до 61,7 млн рублей. В частности, выросли поступления от продажи внеоборотных активов и акций других организаций.
В правительстве Курганской области сообщили «URA.RU», что на днях КСМ сменил владельца. Теперь этот завод принадлежит саратовскому ЗАО «Энергомашинвест», у которого в Зауралье есть еще один актив — «Курганспецарматура». В планах инвестора — модернизация производственных мощностей и развитие новых направлений деятельности курганского предприятия. Ожидается, что представители «Энергмашинвеста» в ближайшее время приедут в Курган, чтобы обсудить перспективы развития КСМ.
Ранее «URA.RU» сообщало, что областное УФНС в ноябре 2018 года требовало признать КСМ банкротом, однако в январе 2019 года дело о банкротстве было закрыто, так как завод частично расплатился с долгами. КСМ является одним из старейших предприятий Зауралья, которое было основано в начале прошлого века. Сейчас оно специализируется на производстве доильных установок и другом оборудовании для механизации животноводческих ферм.