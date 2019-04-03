Дмитрий Медведев выделил миллионы на любимый проект тюменских властей

У премьера нашлись деньги на развитие инвестклимата Тюменской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Более 160 млн рублей за три года получит Тюменская область из бюджета России на развитие индустриальных парков. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 3 апреля документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2019 году будет выделено 16,5 млн рублей на нужды индустриального парка «Боровский». Еще 29 млн рублей будет выплачено в 2020 году, в 2021 — 27,7 млн рублей. Развитие индустриального парка Богандинский в 2020 году обойдется федеральной власти 27,6 млн рублей, годом позже бюджет Тюменской области получит еще 61,6 млн рублей в качестве возмещения затрат.

Индустриальные парки появились в Тюменской области в 2016 году. Их резиденты (среди которых такие компании, как «Тюменская лесохимическая корпорация», завод «ПолимерПласт, «СибБурМаш», «Ягоды-Плюс» и др.) получают существенные льготы на техприсоединение к сетям, налоги и аренду земли из бюджета региона. Парки не раз приводились в пример как эффективное средство для привлечения инвесторов экс-губернатором Владимиром Якушевым (ныне министр строительства и ЖКХ РФ) и его бывшим заместителем Вадимом Шумковым (сегодня врио главы Курганской области).