Возмущение курганцев вызвал инцидент с автобусом ПАЗ, который в центре Кургана выехал за пределы проезжей части, снес ограждения тротуара и столб со знаками пешеходного перехода и светофором. По словам очевидцев, после аварии из автобуса вышли дети, а сам автобус скрылся с места происшествия. Фотографиями ДТП курганцы поделились в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло на одном из самых оживленных перекрестков Кургана — на пересечении улиц Пролетарской и Коли Мяготина. «Пазик снес одну секцию ограждения и столб со светофором для пешеходов и двумя знаками. Из пазика вышло много детей, он постоял минуту и уехал. Сейчас приехали „пожарка“ и „скорая“, но никого уже тут нет», — сообщают очевидцы в соцсетях.
На фотографиях не видно госномера автобуса и номера его маршрута. В комментариях курганцы отмечают, что на месте ДТП остался бампер автобуса с госномером. Инцидент вызвал возмущение у пользователей соцсетей. «Скрылся с места ДТП, надо лишать [прав]», «Проходил ли медкомиссию перед выездом», — прокомментировали запись Александр Ржанников и Андрей Башеев.
«Автобус ПАЗ осуществлял движение без пассажиров и не по маршруту», — заявили «URA.RU» в управлении ГИБДД по Кургану. В ведомстве также подтвердили, что водитель действительно зацепил столб, однако с места ДТП он не скрывался. «В настоящее время он сам едет в ГИБДД», — уточнили в полиции.