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На Ямале изменили условия новой льготы для бюджетников. Пострадавшие обратились в соцсети губернатора Артюхова

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 15:15
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Виды Новоуральска, Свердловская область, вручение ключей, ключ, новоселье, новая квартира
Теперь для оформления льготы участникам не нужно иметь постоянную прописку на ЯмалеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале изменили условия участия в новой жилищной программе для специалистов бюджетных сфер. Теперь для получения льготы не нужно иметь постоянную прописку в регионе. Об упрощении процедуры сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов в своих социальных сетях.

«Узнал из комментариев о проблеме с новой жилищной субсидией для работников социальной сферы. Согласен, требование постоянной прописки на территории Ямала абсолютно лишнее. С сегодняшнего дня мы его отменили», — написал руководитель региона и поблагодарил пользователей за обратную связь. «Вы помогли многим людям попасть в программу, а нам — сделать ее по-настоящему полезной. Отдельное спасибо коллегам — изменения внесли всего за несколько дней», — добавил Артюхов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что окружное правительство будет выделять врачам, учителям, работникам культуры и спорта по 40% от расчетной стоимости квартиры для покупки жилья в новостройках. По оценкам властей ежегодно вплоть до 2021 года помощь получат 615 семей. Для этого строители возведут около 200 жилых домов.

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Узнал из комментариев о проблеме с новой жилищной субсидией для работников социальной сферы. Согласен, требование о постоянной прописке на территории Ямала - абсолютно лишнее. С сегодняшнего дня мы его отменили. ? Благодарен @chesnokova.nastya, @fifka1111, @val_zd2018 за обратную связь. Вы помогли многим людям попасть в программу, а нам - сделать её по-настоящему полезной. Отдельное спасибо коллегам - изменения внесли всего за несколько дней. #янао #ямал

Публикация от Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da)

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