У зауральца отобрали законно купленную машину, но продолжают присылать штрафы

Житель Шадринска Курганской области Дмитрий Рябов по решению суда лишился законно купленного автомобиля из-за того, что предыдущий владелец купил ее на деньги, вырученные от продажи наркотиков. Однако на конфискованную год назад машину ее бывшему владельцу продолжают приходить штрафы.
Дмитрий Рябов приобрел неисправный Mitsubishi Lanser за 70 тысяч рублей и вложил в ремонт еще порядка 80 тысяч. «Мы думали, что в суде сможем доказать, что машина приобретена законно и арест был наложен после сделки, однако дело рассматривали в особом порядке и мы не смогли принять участие в процессе», — рассказал представитель Рябова, правозащитник Александр Андрюков. В мае Рябову пришел штраф на тысячу рублей за нарушение ПДД в Кургане, зафиксированное камерой.
Дмитрий Рябов рассказал «URA.RU», что после того, как начали приходить штрафы, он обратился в службу судебных приставов, где ему выдали документы, согласно которым автомобиль был передан на реализацию в территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской области. «Я видел, что автомобиль выставлен на продажу на сайте», — уточнил Рябов.
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Курганской области пообещали разобраться в ситуации в ответ на письменный запрос агентства.