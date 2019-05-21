Вашингтон анонсировал санкции против «Северного потока-2»

Строительством «Северного потока-2» занимается «Газпром» с европейскими партнерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вашингтон планирует ввести санкции против компаний-строителей «Северного потока-2». Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Министр возглавил американскую делегацию на церемонии инаугурации главы украинского государства. После вступления в должность Зеленский провел встречу с представителями США. «Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2», — цитирует RT Перри.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на сообщения о санкциях против проекта. По его словам, «Северный поток-2» не имеет никакого отношения к США. Он отметил, что подобные заявления можно рассматривать в качестве диктатуры со стороны Вашингтона, передает «Национальная служба новостей».

«Северный поток-2» представляет собой две нитки газопровода от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Прокладка труб проходит также на территориях Финляндии, Швеции и Дании. Строительством газопровода занимается компания Nord Stream 2 AG. Половину средств вкладывает «Газпром», остальную часть европейские предприятия — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.