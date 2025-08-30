Беспилотники заметили сразу в нескольких регионах РФ
В ночь на 30 августа украинские дроны атаковали сразу несколько регионов России. Опасность воздушной атаки объявляли в Курской, Белгородской, Херсонской областях и Ставропольском крае. Известно о временных ограничениях в работе аэропортов Самары, Сочи, а также Саратова. Последние новости об отражении налетов дронов на регионы — в онлайн-трансляции URA.RU.
