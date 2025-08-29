29 августа 2025

Аэропорт Волгограда перестал принимать и отправлять самолеты

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул представитель Росавиации
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул представитель Росавиации
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В аэропорту Волгограда с 29 августа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем официальном telegram-канале. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов и действуют до особого распоряжения.

Причиной введения ограничений стала необходимость оперативного реагирования на текущую обстановку. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Артем Кореняко в telegram-канале Росавиации. Ведомство не уточняет, связаны ли изменения в работе аэропорта с погодными условиями, техническими работами или иными обстоятельствами.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда уже вводились 7 августа 2025 года. Аналогичные меры принимались в других регионах России, в том числе во Владикавказе и Грозном, как правило, для обеспечения безопасности на фоне угроз атак беспилотников.

