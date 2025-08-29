29 августа 2025

Россия будет снимать фильмы и сериалы вместе с братским народом

Россия и Сербия начнут вместе снимать кино
Проект соглашения с Сербией о совместном кинопроизводстве был подписан Мишустиным
Проект соглашения с Сербией о совместном кинопроизводстве был подписан Мишустиным Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 августа подписал распоряжение о развитии сотрудничества в сфере совместного кинопроизводства между Россией и Сербией. Документ с официальным утверждением проекта соглашения размещен на интернет-портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минкультуры России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с сербской стороной проект...», — говорится в документе. Речь идет о совместном кинопроизводстве.

После подписания соглашения профильные ведомства получат полномочия действовать от имени правительства России. Предполагается, что новый договор позволит расширить проекты в области кино, обменяться опытом, организовать совместные съемки и прокат фильмов на территории обеих стран. Соглашение также нацелено на усиление культурного взаимодействия и поддержку национальных кинематографий России и Сербии.

Россия и Сербия активно развивают двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, реализуя, в том числе, совместные проекты по строительству новых газопроводов и обсуждая создание нефтепровода, который должен снизить зависимость Сербии от других поставщиков. Несмотря на санкционное давление и планы ЕС отказаться от российских энергоносителей, Белград продолжает курс на укрепление партнерских отношений с Москвой в различных отраслях.

