МИД Румынии вызвал российского посла после обстрелов Украины

Посол России в Румынии Владимир Липаев был вызван в Министерство иностранных дел страны 29 августа для получения «твердого протеста» из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Румынии. Поводом для вызова дипломата стали публикации о повреждении здания представительства Евросоюза в Киеве в результате ракетных обстрелов, которые произошли 28 августа.
Как пояснил сам Владимир Липаев в интервью ТАСС, прозвучавшие на встрече обвинения в адрес России он отверг. «Прозвучавшие в ходе встречи обвинения в адрес России были отведены как беспочвенные, необоснованные и искажающие действительность», — подчеркнул посол. Он добавил, что довел до румынской стороны позицию Москвы относительно событий на территории Украины.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российские вооруженные силы наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения вооруженных сил Украины. По ее словам, ущерб гражданской инфраструктуре, включая повреждение здания представительства ЕС, стал следствием действий украинских вооруженных сил — применения систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее власти Евросоюза заявили о попадании ракеты в здание своего представительства в Киеве и выразили обеспокоенность эскалацией военного конфликта. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что армия наносит удары только по военной инфраструктуре Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.