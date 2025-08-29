Назван кандидат в АП, который возглавит новое управление, созданное Путиным

Куратора внутриполитического блока Кремля Сергея Кириенко называют вероятным претендентом на пост главы нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Такое мнение высказывают источники, близкие к структуре. Вечером 29 августа российский лидер Владимир Путин изменил устройство администрации президента (АП), упразднив два управления, объединив в одном весь функционал.
«Согласно указу Путина, руководитель АП Антон Вайно должен в трехмесячный срок представить на утверждение проект положения о новом управлении по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Оно будет находиться в ведении первого замглавы АП Сергея Кириенко», — пояснили собеседники «Коммерсанта».
По словам многих экспертов, внутриполитический блок АП приступил к работе по нетипичным для себя направлениям в начале текущего года. В частности, сотрудники именно этого ведомства работали на президентских выборах в Абхазии, состоявшихся после политического кризиса, завершившегося в конце 2024 года.
В СМИ ранее появлялась информация, что задачей структуры станет развитие гуманитарного сотрудничества. Речь идет про укрепление позиций России через инструменты «мягкой силы».
