29 августа 2025

Назван кандидат в АП, который возглавит новое управление, созданное Путиным

«Ъ»: Кириенко возглавит новое управление в АП по стратегическому партнерству
Куратора внутриполитического блока Кремля Сергея Кириенко называют вероятным претендентом на пост главы нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Такое мнение высказывают источники, близкие к структуре. Вечером 29 августа российский лидер Владимир Путин изменил устройство администрации президента (АП), упразднив два управления, объединив в одном весь функционал.

«Согласно указу Путина, руководитель АП Антон Вайно должен в трехмесячный срок представить на утверждение проект положения о новом управлении по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Оно будет находиться в ведении первого замглавы АП Сергея Кириенко», — пояснили собеседники «Коммерсанта».

По словам многих экспертов, внутриполитический блок АП приступил к работе по нетипичным для себя направлениям в начале текущего года. В частности, сотрудники именно этого ведомства работали на президентских выборах в Абхазии, состоявшихся после политического кризиса, завершившегося в конце 2024 года.

В СМИ ранее появлялась информация, что задачей структуры станет развитие гуманитарного сотрудничества. Речь идет про укрепление позиций России через инструменты «мягкой силы».

