Зеленский назвал самое тяжелое направление на фронте: главное об СВО на 29 августа

Для президента Украины Владимира Зеленского Покровское (Красноармейское) направление является самым тяжелым в зоне СВО. Он опасается наступательных действий со стороны ВС РФ с того направления.
Также поступила информация о том, что город Лисичанск в ЛНР трижды подвергся атаке ВСУ. Помимо этого 11 ударов было нанесено и по прифронтовому городу Каменке-Днепровской.
Сообщается об уничтоженной робоплатформе ВСУ, а также местах нахождения украинских солдат. К тому же стало известно о скрытом немецком предприятии по производству дронов на Украине. Главное о СВО на 29 августа — в материале URA.RU.
Самое тяжелое направление на фронте для Зеленского
Покровское направление на данный момент является самым «серьезным» для ВСУ, по словам Зеленского. По его словам, ВС РФ готовят наступательные действия.
«Покровское направление самое серьезное сегодня. <...> Они готовят в любом случае наступательные действия», — заявил Зеленский на брифинге. Он транслировался телеканалом «Общественное. Новости».
Также украинский лидер отметил активные действия ВСУ в Харьковской области и ДНР. В то число входят и поисковые операции на Купянском направлении.
ВСУ трижды атаковали Лисичанск в ЛНР
Три удара были нанесены по Лисичанску в ЛНР. Об этом заявили в оперативных службах Республики.
«За минувшие сутки Лисичанск трижды подвергся ударам с применением FPV-дронов», — заявили в оперативных службах. Информацию приводит ТАСС.
Отмечается, что жертв нет. По словам собеседника агентства, их нет «по счастливой случайности».
«Секретное немецкое предприятие на Украине»
Немецкая компания организовала производство дронов на территории Украины. Об этом сообщили в издании Politico.
«Немецкая Quantum Systems увеличивает свое производство на Украине», — указано в материале. Отмечается, что компания нарастила объемы производства. Ранее оно выпускало по 40 аппаратов в месяц. В данный момент компания выпускает 80 БПЛА — в два раза больше.
Производственные процессы на территории Украины осуществляются на засекреченных площадках. Руководство компании размещает производственные мощности в различных областях страны с целью снижения вероятности нанесения потенциальных ударов.
Уничтожение роботизированной платформы ВСУ
ВС РФ также уничтожили место нахождения ВСУ, а также роботизированную платформу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате налета были поражены пункт временной дислокации и роботизированная платформа ВСУ на прилегающей территории», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Также в ведомстве отметили успехи группировки войск «Южная» и операторов БПЛА «Ланцет».
Украина хоронит неизвестных солдат, чтобы не платить компенсации
Погребение военнослужащих ВСУ под статусом «неизвестных солдат» дает украинским властям возможность избегать выплаты компенсаций семьям погибших. Об этом заявил блогер из Украины Анатолий Шарий.
«На новом военном кладбище хоронят неизвестных солдат ВСУ. <…> Такие „неизвестные солдаты“ — это, конечно же, отсутствие выплат», — заявил Шарий в своем telegram-канале.
Блогер прокомментировал открытие нового мемориала в районе села Мархалевка Киевской области. По данным украинского издания «Страна.ua» неизвестны имена пятерых из погибших солдат.
11 ударов ВСУ по Каменке-Днепровской
ВСУ нанесли минимум 11 ударов по ВСУ по городу Каменка-Днепровской. Об этом заявили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
«Вооруженные формирования Украины открыли артиллерийский огонь по городу, зафиксировано не менее 11 прилетов», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Также отмечается, что без энергоснабжения остаются более 2 тысяч абонентов.
Состояние раненого оператора ВГТРК
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн предоставил информацию о состоянии оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который был ранен во время исполнения своих служебных обязанностей в приграничном районе. Оператор находится в реанимации.
«Вместе с военным корреспондентом ВГТРК, Героем России Евгением Поддубным зашли к пострадавшему оператору ВГТРК Сергею Солдатову», — заявил Хинштейн. По его словам, оператор находится в реанимации после первой операции. Отмечается положительная динамика. Ему предстоит второй этап реконструирующей операции.
