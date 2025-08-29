29 августа 2025

ООН забеспокоилась из-за ударов ВСУ по россиянам и гражданской инфраструктуре РФ

ООН обеспокоена растущим воздействием украинского конфликта на граждан РФ
ООН обеспокоена растущим воздействием украинского конфликта на граждан РФ Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила обеспокоенность в связи с сообщениями об ударах Вооруженных сил Украины по гражданскому населению и инфраструктуре на территории России. Об этом 29 августа заявил помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности организации, сообщает пресс-служба ООН.

«Местные власти сообщали о жертвах среди гражданского населения, в том числе в Белгородской, Курской и Брянской областях, граничащих с Украиной. 24 августа российские официальные лица сообщили о пожаре, который начался из-за сбитого украинского беспилотника возле Курской АЭС, повредившего трансформатор... ООН не в состоянии проверить эту информацию, но растущее воздействие конфликта на гражданское население Российской Федерации также вызывает обеспокоенность», — отметил помощник главы ООН.

Как уточнил Енча, факты обстрелов и беспилотных налетов фиксировались в последние недели. Российская сторона заявляет о повреждениях инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения. В частности, 24 августа был зафиксирован пожар на объекте рядом с Курской АЭС после атаки беспилотника. Также отмечены повреждения нефтеперерабатывающих предприятий в ряде российских регионов.

