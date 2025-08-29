29 августа 2025

Макрон попытался пригрозить Путину, если не будет встречи с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макрон пригрозил России дополнительными санкциями
Макрон пригрозил России дополнительными санкциями Фото:

Если в ближайшее время российский лидер Владимир Путин не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, то Франция выступит за введение дополнительных санкции против РФ. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Если на следующей неделе мы убедимся, что встречи Путина и Зеленского снова не было, мы будем открыто выступать за введение первичных и вторичных санкций против России», — передает газета Le Monde слова Макрона. По словам президента Франции, у него запланированы консультации по проблеме украинского урегулирования с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал высказывание Макрона, который назвал россиян «людоедами и хищниками». Министр выразил надежду, что президенту Франции из-за этих слов неудобно спать по ночам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если в ближайшее время российский лидер Владимир Путин не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, то Франция выступит за введение дополнительных санкции против РФ. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. «Если на следующей неделе мы убедимся, что встречи Путина и Зеленского снова не было, мы будем открыто выступать за введение первичных и вторичных санкций против России», — передает газета Le Monde слова Макрона. По словам президента Франции, у него запланированы консультации по проблеме украинского урегулирования с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал высказывание Макрона, который назвал россиян «людоедами и хищниками». Министр выразил надежду, что президенту Франции из-за этих слов неудобно спать по ночам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...