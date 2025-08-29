Макрон попытался пригрозить Путину, если не будет встречи с Зеленским

Если в ближайшее время российский лидер Владимир Путин не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, то Франция выступит за введение дополнительных санкции против РФ. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
«Если на следующей неделе мы убедимся, что встречи Путина и Зеленского снова не было, мы будем открыто выступать за введение первичных и вторичных санкций против России», — передает газета Le Monde слова Макрона. По словам президента Франции, у него запланированы консультации по проблеме украинского урегулирования с американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал высказывание Макрона, который назвал россиян «людоедами и хищниками». Министр выразил надежду, что президенту Франции из-за этих слов неудобно спать по ночам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.