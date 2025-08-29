29 августа 2025

Ермак: США не давят на Украине в вопросе территорий

Андрей Ермак встретился в Нью-Йорке со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом
Андрей Ермак встретился в Нью-Йорке со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом

США не оказывают никакого давления на Украину по территориальным вопросам в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Я доволен встречей с Уиткоффом. Очень важно сразу прекратить все разговоры — никто с американской стороны не давит на Украину по каким-то территориям», — заявил Ермак на брифинге после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке. В обсуждении также участвовал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы предоставления Украине прямых гарантий безопасности. Ермак добавил, что представители администрации Трампа подтвердили готовность Вашингтона к такому шагу.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров на этой неделе прибыли в США для переговоров с Уиткоффом по вопросам гарантий безопасности и возможной организации встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. До этого Ермак уже обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио проект соглашения о гарантиях безопасности, который планируется опубликовать до конца следующей недели.

