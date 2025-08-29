В Китае изобрели первый в мире чип 6g для свехбыстрого интернета

Китайские инженеры создали первый в мире «универсальный» чип для сетей 6G, который способен обеспечивать сверхскоростной интернет на всех диапазонах частот. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
«Существует острая необходимость в решении задач разработки 6G», — передает издание слова профессора Ван Синцзюнь из Пекинского университета. Он пояснил, что сети следующего поколения должны использовать преимущества разных диапазонов частот для обеспечения стабильности и скорости передачи данных.
Новый чип потенциально увеличивает скорость передачи данных в 5 тысяч раз по сравнению с текущими показателями интернета в сельских районах США. Благодаря ему передача фильма объемом 50 гигабайт в формате 8К станет возможной всего за несколько секунд. Однако, по словам издания, массовое внедрение таких решений может привести к перегрузке электромагнитных сред и снизить надежность соединений.
