Обломки дрона упали на территорию производственного предприятия под Тулой

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты
Спецоперация РФ на Украине

В Алексине Тульской области на территорию одного из производственных предприятий упали обломки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. По его данным, на месте происшествия работают оперативные службы. На данный момент жертв и разрушений не зафиксировано.

«В Алексине обломки БПЛА упали на территории производственного предприятия. Оперативные службы работают на месте», — написал глава региона.

Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента и тип дрона, чьи обломки обнаружены. О пострадавших к моменту публикации ничего не известно.

