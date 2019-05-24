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В Зауралье будут судить маньяка за преступления, совершенные 14 лет назад

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 12:27
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Клипарт. Насилие , страх, жертва, насилие, сила, женщина, понукание, тирания, диспотизм
Мужчина нападал на женщин возле шадринского вокзала еще в 2005 годуФото: depositphotos.com

В Курганской области перед судом предстанет 37-летний житель Шадринска, обвиняемый в изнасилованиях, совершенных еще в 2005 году. Об этом «URA.RU» рассказали в СУ СК России по региону.

«По данным следствия, в 2005 году обвиняемый дважды нападал на женщин в безлюдных местах, расположенных в районе привокзальной площади в Шадринске, и совершал изнасилования», — говорится в сообщении ведомства. Уголовные дела возбуждались по статьям 131 и 132 УК РФ (изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера).

«В 2005 году ни оперативным, ни следственным путем не удавалось установить лицо, совершившее эти жестокие нападения», — заявляют в Следственном комитете. Раскрыть преступления удалось только спустя годы благодаря современным способам исследования доказательств.

Подозреваемый уже признался в изнасилованиях 14-летней давности. Его причастность к преступлениям также подтверждена генетическими экспертизами, которые установили связь между ДНК обвиняемого и биологическими следами, оставленными на месте преступления, уточняют следователи. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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