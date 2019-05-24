В Зауралье будут судить маньяка за преступления, совершенные 14 лет назад

В Курганской области перед судом предстанет 37-летний житель Шадринска, обвиняемый в изнасилованиях, совершенных еще в 2005 году. Об этом «URA.RU» рассказали в СУ СК России по региону.
«По данным следствия, в 2005 году обвиняемый дважды нападал на женщин в безлюдных местах, расположенных в районе привокзальной площади в Шадринске, и совершал изнасилования», — говорится в сообщении ведомства. Уголовные дела возбуждались по статьям 131 и 132 УК РФ (изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера).
«В 2005 году ни оперативным, ни следственным путем не удавалось установить лицо, совершившее эти жестокие нападения», — заявляют в Следственном комитете. Раскрыть преступления удалось только спустя годы благодаря современным способам исследования доказательств.
Подозреваемый уже признался в изнасилованиях 14-летней давности. Его причастность к преступлениям также подтверждена генетическими экспертизами, которые установили связь между ДНК обвиняемого и биологическими следами, оставленными на месте преступления, уточняют следователи. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.