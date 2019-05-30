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Тюмень проиграла Чечне по показателю, которым гордятся в уральском регионе

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 11:01
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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , трасса, дорога
Качество дорог в Тюмени является одним из показателей, которым гордятся в областиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменская область заняла второе место по удовлетворенности качеством дорог среди всех регионов страны. Об этом губернатор Александр Моор рассказал на заседании областной думы в ходе отчета о работе правительства, передает корреспондент «URA.RU».

«Тюменская область занимает второе место по степени удовлетворенности качеством дорог. Первое — у Чеченской Республики. Это результаты опроса, проведенного в регионах — участниках нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“, — рассказал Моор. — Второе место не повод расслабляться. Работу продолжим», — уточнил губернатор.

По данным отчета, в регионе за прошедший год было отремонтировано 179 км дорог, в том числе реконструирована автодорога Тюмень — Боровский — Богатинский. Также за это время было ликвидировано 66 аварийно-опасных участков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что качество дорог в Тюмени является одним из показателей, которым гордятся в области. Регион регулярно входит в топ по качеству проезжей части.

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