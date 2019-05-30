Тюмень проиграла Чечне по показателю, которым гордятся в уральском регионе

Тюменская область заняла второе место по удовлетворенности качеством дорог среди всех регионов страны. Об этом губернатор Александр Моор рассказал на заседании областной думы в ходе отчета о работе правительства, передает корреспондент «URA.RU».
«Тюменская область занимает второе место по степени удовлетворенности качеством дорог. Первое — у Чеченской Республики. Это результаты опроса, проведенного в регионах — участниках нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“, — рассказал Моор. — Второе место не повод расслабляться. Работу продолжим», — уточнил губернатор.
По данным отчета, в регионе за прошедший год было отремонтировано 179 км дорог, в том числе реконструирована автодорога Тюмень — Боровский — Богатинский. Также за это время было ликвидировано 66 аварийно-опасных участков.
Ранее «URA.RU» сообщало, что качество дорог в Тюмени является одним из показателей, которым гордятся в области. Регион регулярно входит в топ по качеству проезжей части.