Курганские единороссы назвали ошибкой решение Шумкова идти на выборы самовыдвиженцем

Самовыдвижение Вадима Шумкова в губернаторы Курганской области представители партии «Единая Россия» в Зауралье оценили неоднозначно. Сразу несколько источников на условиях анонимности высказали мнение, что такой шаг главы региона ослабит положение партии власти.
«Это большая ошибка врио губернатора. Мы работаем на местах, создаем авторитет власти. Не надо считать, что на местах люди недорабатывают, многие очень стараются», — заявил в разговоре с «URA.RU» депутат областной думы Виктор Кузнецов.
Ранее стало известно, что Вадим Шумков планирует идти на выборы в качестве самовыдвиженца. Позже было озвучено мнение, что этому может помешать слишком высокий рейтинг врио губернатора Курганской области и ему могут настоятельно рекомендовать выдвижение от «Единой России».