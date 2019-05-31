Директора тюменской конной школы обвинили в мошенничестве на несколько миллионов

Силовики нагрянули в конную школу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ задержали директора конно-спортивной школы Государственного аграрного университета Северного Зауралья Аркадия Носырева по подозрению в мошенничестве на миллионы рублей. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил адвокат Сергей Иванов.

«Ему должны предъявить обвинение в течение 10 дней, а завтра изберут меру пресечения. Я, как адвокат, заявляю, буду добиваться, чтобы она не была связана с лишением свободы», — рассказывает Иванов.

По его словам, следствие вменяет Носыреву присвоение заработной платы людей, которые по факту в конной школе не работали. Директор обвиняется в мошенничестве более чем на 7 млн рублей, но адвокат считает, что о мошенничестве говорить не приходится. «У него в школе были родственники устроены. Они там реально работали. Одна из них уехала в Екатеринбург, другая переехала. Носырев нанимал рабочих, а деньги платил из зарплаты родственницы, которая уехала. На свои нужды он ничего не потратил, следствие же считает, что эти деньги он присвоил».

Иванов также рассказал, что его подсудимого задержали вчера прямо в конной школе. Сейчас Носырев находится в изоляторе временного содержания и отказывается от дачи показаний.

В региональном управлении ФСБ по Тюменской области комментарий получить не удалось. Телефон пресс-секретаря был отключен.